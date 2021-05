Nelle scorse ore Victor Osimhen si è reso protagonista di un gesto magnifico. L’attaccante nigeriano ha infatti regalato soldi e vestiti ai ragazzi fermi ai semafori di Napoli.

“Chi lo conosce lo descrive così: affabile ma diffidente; semplice nonostante la fama e gli agi; umile e generoso fino a regalare borse di vestiti e un bel po’ di euro ai ragazzi africani dei semafori di Napoli che s’ammazzano di fame e fatica proprio come lui da piccolo.Poco altro da dichiarare se non il sushi in centro, i panini da fast food e soprattutto i piatti tipici africani che ordina in un ristorantino tipico della comunità afro in città”, scrive il Corriere dello Sport.

Trasporta acqua senza una gamba, Victor Osimhen rintraccia la ragazza e la aiuta [ARTICOLO 13 APRILE 2021]

L’appello social ha funzionato. Osimhen è riuscito a contattare la ragazza di cui aveva pubblicato la foto ieri. Attraverso Instagram aveva lanciato un appello per aiutare una ragazza nigeriana, con una gamba amputata, vista in una foto mentre vendeva bottiglie d’acqua in strada. Osimhen, come ha testimoniato su Instagram, è riuscito a parlare al telefono con la ragazza rappresentata in foto. ”L’ho trovata e voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica”. Così si è conclusa la ‘storia’ di Victor che si è dichiarato pronto ad aiutare chi è meno fortunato di lui.

L’appello di Victor Osimhen, giovane attaccante del Napoli

Ieri aveva scritto: “Questo è veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza“. Chiaro l’intento di Osimhen di voler aiutare con ogni mezzo la povera ragazza che la ritiene un esempio di grande motivazione e resilienza. Un immagine che avrà scosso gli animi del giovane attaccante che per aiutare la famiglia, da piccolo, a Lagos vendeva bottiglie d’acqua ai semafori.

Victor Osimhen riesce nel suo intento

E’ già l’idolo di un’intera tifoseria, quella partenopea, ed è oltremodo amato in patria per il suo attaccamento alla terra d’origine. Oltre ad avere un enorme talento in campo, coronato da prestazioni sempre più convincenti, Victor Osimhen sta dimostrando di avere anche un gran cuore e sono proprio gesti come questo che valgono più di mille goal.

Le parole del suo procuratore in vista del suo futuro a Napoli

”Quando un giocatore si immerge in una nuova avventura è sempre complicato. Bisogna avere un periodo di adattamento nel campionato nuovo dove si va a giocare. Poi si sono aggiunti infortuni e la positività al Covid che non hanno facilitato la situazione”. Così ha dichiarato William D’Avila, l’agente di Victor Osimhen, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. ”E’ in un gran periodo di forma e il rapporto con i compagni di squadra lo spinge a fare ed a dare di più. Ha ancora tanti anni che lo legano alla squadra, al di là di quella che sarà la prossima guida tecnica”.