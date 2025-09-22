Napoli, paga 42 euro per 6 ore di parcheggio ma scopre che l’auto è in divieto di sosta

PUBBLICITÀ

Napoli, paga 42 euro per 6 ore di parcheggio ma scopre che l’auto è per strada in divieto di sosta. Automobilista denuncia e segnala l’accaduto a Borrelli: “Cittadini in balìa dei disonesti, controlli a tappeto e regole ferree unico argine a questi criminali”

Un automobilista parcheggia la propria vettura al Parking San Gennaro in via dei Cimbri a Napoli nei pressi di Via Duomo e dopo aver pagato 42 euro per 6 ore di sosta scopre che l’auto è per strada e per giunta in divieto di sosta. Invia scontrino e foto del garage al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Ho sporto denuncia per tutelarmi, non vorrei dover pagare una multa anche per divieto di sosta” scrive l’automobilista al deputato.

“Bene denunciare, queste sono vere e proprie rapine. Peraltro la macchina non era custodita in garage ma parcheggiata per strada in divieto di sosta con il rischio di essere anche rimossa dal carro attrezzi oltre alla possibilità di una multa. I cittadini sono in balia di bande organizzate, dai garage ai parcheggiatori abusivi quello della sosta è un business ad appannaggio della criminalità. Durante le mie incursioni abbiamo denunciato relazioni e intrecci con clan che monopolizzano la sosta in diverse aree della città. La certezza dell’impunità rende il mercato florido e fiorente. Servono controlli a tappeto e regole ferree, unico argine alla disonestà”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto la segnalazione dell’automobilista.