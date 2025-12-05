Napoli perdona Spalletti, i tifosi: “Lo applaudiremo, ma deve posare i 3 punti”

PUBBLICITÀ

Domenica 7 dicembre alle ore 20 e 45 andrà in scena Napoli-Juventus. Il big match del Maradona vedrà il ritorno di Luciano Spalletti nello stadio che lo ha reso grande. Luciano infatti, col Napoli ha scritto il pezzo di storia più bello della sua lunga carriera.

Spalletti torna a Napoli

Il tecnico di Certaldo ha vissuto ben due stagioni all’ombra del Vesuvio. Arrivato nell’estate del 2021, post fallimento di Gennaro Gattuso, si è da subito fatto apprezzare per la sua schiettezza e per il suo lavoro tanto da portare il Napoli in pochi mesi sul gradino più basso del podio, ma con il grande ritorno in Champions League. A fine di quella prima annata, molti senatori del gruppo lasciarono Napoli, tra cui i vari Insigne, Mertens e Koulibaly aprendo le porte ad un nuovo progetto incentrato sui giovani. Gli arrivi in Campania degli sconosciuti Kim e Kvara, ha portato con sé qualche iniziale perplessità, salvo poi conquistarsi a suon di prestazioni e gol nel giro di poco tempo l’intero popoli azzurro.

Lo scudetto vinto, con 90 punti conquistati e con una distanza di ben 16 lunghezze dalla Lazio seconda è stato l’emblema del lavoro di Spalletti. Un trionfo che il popolo partenopeo attendeva da 33 lunghissimi anni, e coronato con un grande gioco ed una grande passione che da sempre contraddistingue questa città.

Come verrà accolto dai napoletani Luciano Spalletti? Ecco le reazioni raccolte dalla redazione di Internapoli

Spalletti tornerà a Napoli per la prima volta da avversario. Lo farà su una panchina non propriamente amica dei partenopei. Nei giorni scorsi più volte ci si è interrogato sul come il popolo azzurro accoglierà il suo ex condottiero. Lo stesso Spalletti nelle ultime ore, punzecchiato più volte in conferenza stampa ha dichiarato che per lui tornare a Napoli sarà un’emozione incandescente. A tal proposito, il tifo azzurro sembra diviso tra chi dichiara apertamente che Luciano merita applausi e chi invece è deluso per il suo passaggio ai rivali della Juventus.