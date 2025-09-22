Napoli si ferma per lo sciopero per Gaza e Palestina: le fasce orarie garantite di bus, metro e circumvesuviana

PUBBLICITÀ

Napoli, così come altre città italiane, si ferma nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre a causa dello sciopero indetto per sostegno e vicinanza alla popolazione di Gaza e della Palestina.

Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Usb e durerà 24 ore: le scuole si fermeranno, così come i mezzi di trasporto le cui corse saranno garantite soltanto ad alcune fasce orarie ben precise. Ad essere coinvolte, le aziende ANM, EAV e il gruppo Ferrovie dello Stato.

Napoli si ferma per lo sciopero per Gaza e Palestina, le fasce orarie garantite da EAV

Linee Vesuviane

Servizio garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Ultime partenze garantite da Napoli (5.30-8.30):

per Sorrento: 8.05

per Poggiomarino: 8.14

per Sarno: 8.10

per Torre Annunziata: 8.26 diretto

Ultime partenze garantite per Napoli (5.30-8.30):

da Sorrento: 8.14

da Poggiomarino: 8.18

da Sarno: 8.26

da Torre Annunziata: 8.44 treno 4082 da Poggiomarino

Prime partenze garantite da Napoli (16.30-19.30):

per Sorrento: 17.05

per Poggiomarino: 16.38

per Torre Annunziata: 16.45

per Sarno: 16.34

Prime partenze garantite per Napoli (16.30-19.30):

da Sorrento: 16.38

da Poggiomarino: 16.42

da Sarno: 16.50

da Torre Annunziata: 16.57

Ultime partenze garantite da Napoli (16.30 – 19.30):

per Sorrento: 19.29

per Poggiomarino: 19.02

per Sarno: 18.58

per Torre Annunziata: 19:09

Ultime partenze garantite per Napoli (16.30-19.30):

da Sorrento: 19.02

da Poggiomarino: 18.30

da Sarno: 19.14

da Torre Annunziata: 19.21

Servizio sostitutivo linea Napoli-Baiano: le fasce di garanzia sono: dalle 6 alle 8; dalle 13 alle 15; dalle 17 alle 19.

Linee flegree

Servizio garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – operatività servizio dalle 5.30 alle 8.30 –:

da Montesanto per Bagnoli 05:45

da Fuorigrotta per Bagnoli 5:38

da Arco Felice per Torregaveta 06:15

da Montesanto per Licola 05:36

da Quarto per Licola 05:44

da Fuorigrotta per Montesanto 05:30

da Bagnoli per Montesanto 05:47

da Torregaveta per Arco Felice 05:38

da Licola per Montesanto 05:56

da Quarto per Montesanto 05:45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – operatività servizio dalle 5.30 alle 8.30 –

da Montesanto per Bagnoli 08:15

da Arco Felice per Torregaveta 08:15

da Montesanto per Licola 8:24

da Bagnoli per Montesanto 08:17

da Torregaveta per Arco Felice 08:08

da Licola per Montesanto 08:20

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30 –

da Montesanto per Bagnoli 16:30

da Arco Felice per Torregaveta 16:45

da Montesanto per Licola 16:48

da Bagnoli per Montesanto 16:32

da Torregaveta per Arco Felice 16:38

da Licola per Montesanto 16:44

Ultime partenze garantite prima dello sciopero (operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30):

da Montesanto per Bagnoli 19:30

da Arco Felice per Torregaveta 19:15

da Montesanto per Licola 19:12

da Bagnoli per Montesanto 19:17

da Torregaveta per Arco Felice 19:08

da Licola per Montesanto 19:08

Metropolitana Eav L2 Aversa-Piscinola (Servizio garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30)

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Aversa per Piscinola 08.15

da Piscinola per Aversa 08.15

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 19.30):

da Aversa per Piscinola 16.30

da Piscinola per Aversa 16.45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Aversa per Piscinola 19.00

da Piscinola per Aversa 19.15

Linee suburbane

Servizio garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Corse garantite:

Da S.Angelo in Formis per Piedimonte Matese 06:39

Da S.Angelo in Formis per Piedimonte Matese 08:50

Da S.Maria Capua Vetere per Piedimonte Matese 18:18

Da S.Maria Capua Vetere per Piedimonte Matese 21:21

Per S.Angelo in Formis da:

Piedimonte 05:10

Piedimonte 06:21

Piedimonte 13:13

Piedimonte 17:21

Il servizio sostitutivo sulle tratte Napoli – S. Angelo in Formis e Napoli – Santa Maria Capua Vetere sarà garantito. Sulla Linea NAPOLI- BENEVENTO sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Linee automobilistiche

Il servizio si svolge regolarmente nelle seguenti fasce di garanzia: dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Sciopero per Gaza, fasce di garanzia del Gruppo Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Fs comunica che lo sciopero interesserà il personale, ad esclusione di quello della Regione Calabria di Trenitalia, dalla mezzanotte alle 23 di lunedì 22 settembre; potrebbero esserci impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale.

Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti per gli scioperi nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle 18 alle 21. Ulteriori dettagli si possono trovare all’indirizzo web Trenitalia.com.

Sciopero del 21 settembre, fasce di garanzia e orari Anm

Linea 1 metropolitana

Prima corsa mattutina da Piscinola: 6.38

Prima corsa mattutina da Centro Direzionale: 7.19

Ultima corsa mattutina da Piscinola: 9.13

Ultima corsa mattutina da Centro Direzionale: 9.07

Prima corsa pomeridiana da Piscinola: 17.07

Prima corsa pomeridiana da Centro Direzionale: 17.47

Ultima corsa pomeridiana da Piscinola: 19.42

Ultima corsa pomeridiana da Centro Direzionale: 19.36

Linea 6 metropolitana

La Linea 6 della metropolitana, normalmente, è in esercizio fino alle ore 15. Pertanto, il servizio sarà garantito soltanto di mattina.

Ultima corsa da Mostra: 9.08

Ultima corsa da Municipio: 9.14

Funicolari

Le funicolari cittadine (Centrale, Chiaia e Montesanto), garantiranno il servizio sia di mattina che di sera.

Ultima corsa mattutina: 9.20

Prima corsa pomeridiana: 17

Ultima corsa serale: 19.50

Autobus e tram

Autobus e tram di Anm saranno in esercizio dalle 5,30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà 30 minuti dopo la fine dello sciopero.