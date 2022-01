Napoli. Vaccini alle bambole per convincere i bimbi: “Così facciamo passare la paura”

Vaccinazioni a bambole, questo l’escamotage degli infermieri all’hub vaccinale della scuola Angiulli per tranquillizzare i bambini.

La scuola Andrea Angiulli del rione Sanità è stata inaugurata come nuovo hub vaccinale destinato ai minori residenti in zona. Alla sua apertura gli addetti alle vaccinazioni hanno deciso di utilizzare un curioso ma efficace escamotage per aiutare i piccoli pazienti a non avere paura del vaccino.

L’escamotage della finta iniezione alle bambole

Hanno deciso quindi di utilizzare delle bambole, alle quali viene somministrata una finta dose di vaccino, in modo tale da tranquillizzare i piccoli. L’escamotage della “vaccinazione” alla bambola è stato messo in pratica da subito, già con la prima piccola paziente dell’hub, Rebecca. I medici e gli infermieri di turno hanno cercato di tranquillizzarla “iniettando” prima il finto vaccino alla sua bambola. Dopo è toccato alla piccola Rebecca sottoporsi alla vera vaccinazione.

In questo modo i bambini sono distratti dal gioco e riescono a sconfiggere in parte la paura dell’iniezione. Gli addetti al lavoro spiegano: “Piccoli espedienti sui quali ormai si specializza chi da giorni è impegnato nella campagna vaccinale diretta ai bambini dai 5 agli 11 anni“.

L’open day nell’hub pediatrico

L’istituto Andrea Angiulli ha voluto e promosso l’open day vaccinale pediatrico, insieme con la Fondazione di Comunità San Gennaro, La Regione Campania, l’Asl Napoli 1 e il Comune. L’intento della Regione Campania era quello di raggiungere quante più famiglie possibili, nelle varie municipalità. L’assessore regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, tiene a sottolineare l’impegno dell’istituto: “Ringrazio il preside di questo istituto e il parroco della Sanità don Antonio Loffredo“.

L’assessore spiega come queste due personalità abbiano lavorato attivamente per rendere possibile l’open day in: “un territorio sicuramente complicato, ma anche capace di grande sinergia”.

Vincenzo Varriale, il dirigente scolastico dell’istituto, dichiara: “l’opera di sensibilizzazione promossa dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni del quartiere e i parroci sia stata fondamentale”. Presente all’apertura dell’hub anche il vicesindaco e assessore all’Istruzione Mia Filippone che dichiara: “Vogliamo al più presto tornare a parlare di progettualità della scuola, vogliamo uscire da questa emergenza e da questo incubo della pandemia”. Conclude poi la Filippone: “ci vorrà ancora un po’ di tempo, certo, ma, grazie a iniziative come queste, siamo fiduciosi“.