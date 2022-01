Tampone gratis alla notte delle vaccinazioni, l’iniziativa nel rione Sanità a Napoli

Al rione Sanità torna, a distanza di una settimana e con una importante novità, l’iniziativa della notte bianca delle vaccinazioni. Prima del vaccino sarà possibile effettuare, gratuitamente, il tampone antigenico rapido. Un servizio importante alla luce dell’alta percentuale dei positivi asintomatici. I costi dei tamponi saranno totalmente a carico della farmacia Mele e della rete commercianti San Gennaro promotori dell’iniziativa.

Dalle 20 di domani, sabato 22 gennaio, alle 8 di domenica 23 gennaio 2022, presso il centro vaccinale farmacia Mele in piazzetta San Severo, sarà quindi possibile ricevere la dose di vaccino. Anche questo fine settimana gli utenti potranno sostare all’interno della basilica San Severo ubicata di fianco al centro vaccinale. La chiesa, opportunamente riscaldata, resterà aperta tutta notte per volontà dei parroci della Sanità. La rete dei commercianti ha messo a disposizione degli utenti anche le bottiglie di acqua. Ad accogliere vaccinati e vaccinandi i volontari, medici e infermieri che hanno partecipato alla campagna vaccinale. Nello scorso week end ben 720 utenti provenienti da tutta la Campania hanno aderito alla notte bianca dei vaccini presso l’hub vaccinale di piazzetta San Severo, 450 hanno ricevuto la prima dose.

Un successo inaspettato che ha convinto gli organizzatori della notte bianca vaccinale a ripetere l’iniziativa introducendo il tampone gratuito. “Siamo convinti che il migliore modo per contrastare l’ondata dei contagi sia vaccinare la popolazione – dichiara Margherita Grimaldi della Farmacia Mele -. Questa iniziativa nasce per consentire la vaccinazione anche a chi è impedito nelle ore diurne”. A vaccinarsi di notte sono soprattutto gli utenti che hanno un lavoro che li impegna tutta la giornata, immigrati e anziani disabili che non hanno chi li accompagna negli hub vaccinali nelle ore del giorno.