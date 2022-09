Tifo azzurro in lutto, la Curva A piange ‘O gemell: “Buon viaggio fratello”

Il tifo azzurro piange uno dei suoi più grandi sostenitori. È venuto purtroppo a mancare ‘O gemell, così come era conosciuto nella sua amata Curva A. La sua dipartita lascia un vuoto enorme.

A dare il triste annuncio su Facebook è proprio la pagina social Curva A, che pubblicandone la foto, scrive: “𝗥. 𝗜. 𝗣. Guerriero della nostra Curva 𝗔. Nel rispetto per ciò che sei stato per la Napoli ultras e come persona comune noi ti chiediamo di fare un buon viaggio Fratello della eterna ( 𝗖𝗨𝗥𝗩𝗔 𝗔 ). I tuoi fratelli della 𝟭𝟲𝟳 Quarto”.

Tantissimi i commenti e le reazioni sotto al post, segno di come il giovane fosse molto amato e ben voluto. “Ora fai cantare gli angeli in paradiso buon viaggio ultras” si legge, e ancora: “Riposa in pace fratello!!! Dalla curva paradiso continua a sostenere la nostra fede!!!”.