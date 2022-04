Notte di fuoco in provincia di Napoli, incendi in strada a Pozzuoli e Casavatore

Questa mattina intorno alle 7 i carabinieri della stazione di Pozzuoli sono intervenuti in Via Marco Aurelio per un’auto in fiamme. Si tratta di una Lancia Y intestata da una 49enne del posto, incensurata. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo e sono state domate dai vvff di Pozzuoli. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare causa e dinamica.

Incendio anche a Casavatore, danneggiata un’auto parcheggiata in strada

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in Corso Italia, nel comune di Casavatore. Un incendio ha danneggiato una fiat panda parcheggiata in strada e utilizzata da una 33enne incensurata del posto. Fiamme domate dai vvff di Afragola. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare causa e dinamica.

Le altre notizie | Ottaviano, incendio in un appartamento di via Roma: arrestato il fratello della vittima [Articolo del 1 Aprile 2022]

Nella giornata di martedì 29 marzo, inoltre, uno spaventoso incendio è divampato in un appartamento di via Roma, nel quartiere San Lorenzo di Ottaviano. Le fiamme hanno invaso l’abitazione, distruggendola, intorno alle ore 12. Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno estratto dalle fiamme una donna, la quale è riuscita miracolosamente a mettersi in salvo, pur risultando gravemente ustionata.

Dalle recenti attività investigative, però, pare che l’origine dell’incendio sia di natura dolosa. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Ottaviano (Napoli) hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo che aveva emesso la Procura di Nola nei confronti del fratello della donna. L’uomo è perseguito con l’accusa di incendio doloso, nel quale è inevitabilmente rimasta coinvolta la donna di 46 anni. La quale, nel tentativo di mettersi in salvo, ha riportato gravissime ustioni.