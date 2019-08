Nuova truffa sul telefonino, così svuotano i conti corrente

Amara sorpresa per una vicentina di 67 anni che si è trovata il conto corrente letteralmente svuotato dei propri risparmi, attraverso una nuova truffa telefonica. Ad inizio mese la signora si era accorta che la propria utenza telefonica era stata cambiata, a sua insaputa, passando da un gestore a un altro, usando i suoi dati e una patente falsa. Nemmeno il tempo di chiarire che cosa fosse successo che è scattata la truffa: l’altro pomeriggio, un sms proveniente dalla sua banca, l’ha avvisata che il bonifico di 10.500 euro da lei effettuato era andato a buon fine.

Stupita e preoccupata, visto che non aveva fatto nessuna operazione bancaria, la donna si è recata nella sede dell’istituto a chiedere informazioni al direttore, che le ha confermato che un versamento con la sua firma digitale era stato fatto in un conto corrente di una filiale della Campania e che la somma non era più disponibile nel suo conto corrente. A quel punto alla signora non è rimasto che recarsi in Questura e denunciare il fatto: ora la Polizia postale sta compiendo le indagini dopo aver accertato che qualcuno è riuscito per l’appunto a cambiare il suo operatore telefonico ed a utilizzare i suoi dati personali per ripulirle il conto. La notizia riportata dal Mattino.