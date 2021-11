Nuovo Codice della Strada, 81 verbali a Napoli: controlli sulle targhe straniere

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito una attività di controllo nel territorio della X° Municipalità finalizzata al rispetto del codice della strada e della regolarità delle autorizzazioni dei passi carrabili. E’ stato predisposto un particolare servizio di controllo destinato a verificare la regolarità di documenti di circolazione, patenti e revisioni della autovetture con targa straniera circolanti sul territorio.

Sono state elevati in totale 81 verbali per infrazioni al codice della strada, 13 i veicoli sequestrati, di cui 3 per la successiva confisca, 5 i veicoli con targa estera. Sono stati 84 i passi carrabili controllati, sempre nell’area flegrea della città, dal personale del Nucleo di Polizia Amministrativa del Comando Generale. In seguito ai controlli effettuati sono stati elevati 18 verbali ai sensi dell’art. 22 del codice della strada ed altrettanti per l’evasione del canone comunale, 21 gli utenti che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione con la richiesta di autorizzazione in sanatoria, 45 gli accessi risultati in regola sia con la concessione che con il pagamento del tributo.