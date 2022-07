Nuovo crollo a Napoli, 3 feriti dopo il cedimento di una strada a Posillipo

Una voragine si è aperta, nella prima mattinata di oggi, in via Posillipo 77 a Napoli, nei pressi dell’ingresso di uno stabile.

A Posillipo salta una condotta idrica e provoca una voragine nell’asfalto

Il bilancio è di due persone rimaste lievemente ferite, più un agente che ha cercato di soccorrere le vittime. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato oltre alla polizia municipale e ai sanitari del 118. Secondo una prima verifica, a causare il cedimento del manto stradale sarebbe stata una condotta idrica. Questa, per un danno non notato, sarebbe saltata causando così la voragine.

I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche necessarie

Al momento sono in corso tutte le verifiche del caso da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco. Tuttavia, dai primi accertamenti, sembrerebbe che il fabbricato, che ospita 28 famiglie, comunque non dovrebbe essere evacuato. L’area è stata transennata e messa in sicurezza. Il cedimento ha causato problemi anche ad altri servizi che interessano l’intera zona.

Sul posto è intervenuto anche il consigliere di Europa Verde Gianni Caselli

Sul posto è intervenuto anche il consigliere municipale di Europa Verde Gianni Caselli. “La voragine è stata causata da una perdita d’acqua. ABC è già intervenuta, ora bisognerà verificare l’entità dei danni e capire da quanto tempo andava avanti la perdita. Io ho assistito a tutto. Una persona ci era finita dentro ma nulla di grave. In quel momento una volante della Polizia, in giro di ispezione, si è fermata per offrire soccorso. L’area doveva ancora essere messa in sicurezza, cosicché la gente continuava a passare, ed un signore nonostante le raccomandazioni ha voluto entrare nel palazzo ma è finito nella voragine, che si era estesa. Solo grazie al tempestivo intervento di uno dei poliziotti, che si è letteralmente gettato giù per salvare l’uomo, quella persona ha riportato solo lievi ferite. Anche il poliziotto se l’è cavata con poco e si è comportato da vero eroe.” Ha dichiarato Caselli.

Anche Borrelli era presente a Posillipo sul luogo dell’incidente

“Napoli se ne cade a pezzi e solo per fortuna questa volta delle persone non hanno subito gravi danni. Ma la prossima? Non possiamo affidarci alla sorte, servono manutenzione e controlli scrupolosi. Da anni via Posillipo andrebbe rifatta e invece è ridotta in uno stato pietoso.” Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.