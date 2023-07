Nuovo gruppo al Rione Traiano, il Riesame manda in frantumi l’inchiesta sugli Scognamillo

PUBBLICITÀ

Per la Procura avrebbero creato dalle ceneri del clan Grimaldi un gruppo autonomo capace di stringere un’alleanza di ferro con il gruppo Esposito di Bagnoli e di muovere guerra ai Puccinelli-Petrone, agli storici nemici dei Vigilia e ai Sorianiello. Non così per il Riesame (VIII sezione) che ha affossato l’inchiesta sui nuovi ras del Rione Traiano. Gruppo che, secondo la Procura, era capeggiato da Daniele Scognamillo capace di tessere i legami con la cosca di riferimento anche da latitante. Oltre a lui la Procura aveva chiesto l’arresto anche per suo figlio Francesco (già arrestato nel corso di un summit a Pianura), suo fratello Rosario e per Giovanni Gasparotti, Antonio Grimaldi, Giuseppe Lanzetta, Pasquale Liccardi, Luigi Martire, Margherita Poziello, Mario Russo, Annamaria Ricciardiello, Giuseppina Ricciardiello, Mario Alfonso Schettino e Immacolata Scognamillo. Per questi soggetti i sostituti procuratori Di Dona e De Falco avevano chiesto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il gip respinse la richiesta e i pubblici ministeri della Dda presentarono ricorso al Riesame. Riesame che ha respinto l’appello accogliendo in pieno le argomentazioni dei legali della difesa, soprattutto gli avvocati Giuseppe Perfetto e Nicola Pomponio, che avevano sollevato dubbi sull’ammissibilità dei ricorsi. Ricorsi caduti con l’inchiesta che di fatto si è sgretolata sotto i colpi del tribunale del Riesame.

Il tentativo di uccidere i Sorianiello

E dire che la Procura aveva puntato il gruppo imputando a Daniele Scognamillo e ai suoi l’associazione di tipo camorristico evidenziando una serie di condotte suffragate da numerose intercettazioni. Tra queste quella secondo cui i ras del Rione Traiano volevano uccidere i leader del gruppo Sorianiello della ’99’ e cioè Giuseppe Mazzaccaro e Alfredo Sorianiello documentando anche incontri con il reggente dell’omonimo gruppo di Bagnoli Massimiliano Esposito in un appartamento nella disponibilità dello stesso Scognamillo. A ricostruire l’incontro l’ex colonnello degli stessi Esposito, Yussef Aboumuslim, che ha raccontato agli inquirenti di un incontro svoltosi tra il suo ex capo e Scognamillo in un albergo a Varcaturo.

PUBBLICITÀ