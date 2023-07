Guidava nudo sul lungomare di Salerno, beccato dall’autovelox

PUBBLICITÀ

Guidava nudo sul lungomare, beccato dall’autovelox. Nell’ambito dei servizi straordinari per il controllo della velocità, disposti dal Questore di Salerno, la Sezione della Polizia Stradale di Salerno ha effettuato uno specifico servizio con apparecchiatura autovelox, principalmente sul Lungomare Marconi finalizzato a contrastare l’alta velocità.

Sono stati controllati 376 veicoli con un totale di 226 infrazioni e 283 punti decurtati e 381 persone. C’è anche denunciato in quanto guidava “nudo” il proprio motociclo in stato di ebbrezza alcolica e di droga.

CONTROLLI A NAPOLI

Ieri gli agenti dei Commissariati Dante e Montecalvario e personale della Polizia Municipale -Unità Operativa Avvocata- hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Montesanto dove hanno identificato 17 persone, di cui 11 con precedenti di polizia.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno controllato 7 esercizi commerciali di via Montesanto e di vico Latilla, di cui quattro sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, esercizio di vendita abusiva di prodotti alimentari in difformità della prevista S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) e per possesso di S.C.I.A. sanitaria non conforme, elevando sanzioni per un totale di 8173 euro.

AGENTI IN AZIONE A SALERNO

Martedì mattina gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Marina Piccola per una segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla titolare dell’attività commerciale la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, dopo averla minacciata e spintonata, le aveva sottratto una busta contenente del denaro per poi darsi alla fuga.

Poco dopo, gli operatori, nel transitare in via degli Aranci, hanno notato un agente libero dal servizio che stava inseguendo un uomo indicandolo quale autore di un furto ai danni di una donna in un supermercato di via Sersale; questi ultimi lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 20 euro, di una confezione di profumo e di un paio di occhiali da sole.

I poliziotti, dopo averlo identificato per R.E., 31enne napoletano con precedenti di polizia, hanno accertato, grazie alle descrizioni fornite, che si era reso responsabile della rapina in via Marina Piccola e di un furto ai danni di una profumeria nonché, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di alcune attività commerciali, di furto in un negozio di ottica e di quello ai danni della donna in via Sersale; pertanto lo hanno arrestato per rapina, furto con strappo e furto.