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Nuovo incendio a Caivano, in fiamme materiale plastico: il sindaco chiude parchi e cimitero

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nuovamente nella zona Asi Pascarola, presso la sede di un’azienda che produce vernici e rivestimenti. Poco prima, una reazione chimica sulla quale sono in corso approfondimenti, avrebbe causato la fuoriuscita di miasmi irritanti da una delle cisterne già sottoposte a sequestro. In fiamme anche del materiale plastico presente fuori i silos. Incendio subito domato. Cisterna sigillata e inertizzata dai vigli del fuoco intervenuti. Fabbrica sequestrata.
Indagini in corso Dopo i fatti, il sindaco di Caivano ha emanato un’ordinanza disponendo la sospensione immediata di qualsiasi attività di lavorazione della predetta azienda, sospensione immediata e totale di ogni ciclo produttivo per le aziende della zona ASI, chiusura del cimitero comunale, divieto di accesso a parchi, ville e aree gioco comunali, divieto assoluto di svolgere attività sportive all’aperto. Raccomandato anche l’uso di mascherine FFP2, mantenimento delle finestre chiuse, disinstallazione di impianti di ventilazione meccanica

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