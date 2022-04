Nuovo Registro delle opposizioni, stop alle chiamate indesiderate sul cellulare

Se sul fronte dei telefoni fissi il problema telemarketing è stato arginato, questa pratica persiste ancora per i cellulari. Per fortuna, però, ha una data di scadenza: il 31 luglio. Per questa data, infatti, è previsto il nuovo Registro delle opposizioni. Questo consentirà di bloccare le chiamate indesiderate anche sui cellulari, oltre che sui numeri fissi come è già possibile fare.

Il nuovo Registro delle opposizioni

Il Registro delle opposizioni è un servizio pubblico che permette a chi si iscrive di non essere più contattato dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto uno specifico consenso all’utilizzo dei dati. Dal primo agosto avremo un nuovo registro delle opposizioni. Il nuovo registro delle opposizioni potrà comprendere tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Inoltre, saranno fermate anche le chiamate effettuate con modalità automatizzate, cioè effettuate dai cosiddetti bot.

Le regole del nuovo Registro

L’iscrizione al nuovo Registro consentirà l’annullamento di tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di telemarketing e sancirà il divieto di cessione a terzi dei dati personali, indifferentemente dalla fonte dei contatti che utilizzano gli operatori. Questi ultimi saranno obbligati a consultare il nuovo Registro prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.

Come richiedere l’iscrizione gratuita

Il consumatore potrà richiedere l’iscrizione gratuita, l’aggiornamento dei dati e la revoca al Registro attraverso queste modalità:

– compilazione di un modulo elettronico sul sito web del gestore del registro;

– telefonata effettuata dal numero per il quale si chiede l’iscrizione nel registro;

– email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo all’indirizzo).

L’operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare sul Registro le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito. L’operatore infatti è tenuto a registrarsi al Rpo e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare.

Sanzioni fino a 20 milioni per chi non rispetta il Registro delle opposizioni

Le società di telemarketing che violino il diritto di opposizione degli utenti rischiano sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.