[Video]. Rissa all’esterno di un bar a S. Antimo, i curiosi ridono e pubblicano il filmato su TikTok

“Dall’Osservatorio TikTok ci segnalano il video di questa rissa tra due persone all’esterno di un bar di Sant’Antimo. Le persone intorno non solo filmano la scena, ma ridono senza intervenire. Che degrado”. A segnalare il video della rissa è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Dalle immagini si vedono persone di mezza età prendersi a calci e pugni in strada, come se nulla fosse. Tanti i commenti sui social di disprezzo: “Tutti guardoni e nessuno che interviene,che vergogna!”. “La cosa più triste che più tosto di provarli a dividere… Lo riprendono!”. ” Purtroppo in questi casi viene fuori la storica frase: ” fatt e caxx tuoje che megl “…. Per dividere 2 persone qualche tempo fa , mi stavo beccando na bella coltellata! E per cosa? Per fare del bene, lo stavo avendo in quel posto io? Oggi sono amareggiato a vedere ste cose, ma il dispiacere non mi distoglie mai più da farmi i ca…. miei!!!”. “Due perfetti estranei si prendono a botte per strada e io dovrei intervenire? State fuori? Si chiamano le autorità. Ad intervenire solo se uno dei due è palesemente più debole tipo una donna o un bambino”. “Direi un degrado anche di chi ha girato il video invece di girare il video posava il telefono e interveniva vergogna”

