Napoli, divieto di stendere i panni nei vicoli: è polemica sul nuovo regolamento

Non solo il divieto di giocare a pallone in strada. Il nuovo regolamento di Manfredi per la città di Napoli, prevede anche il divieto di stendere i panni sulla pubblica via se causano “gocciolamento”.

Napoli nell’immaginario collettivo: i panni stesi

Si sa, Napoli è una città profondamente caratteristica e affezionata alle sue antichissime tradizioni. Per questo col passare del tempo, nell’immaginario collettivo, alcuni scorci si sono elevati a vero e proprio simbolo della città, imperdibile attrazione per i turisti. Tra questi sicuramente rientrano le file di panni stesi che ne popolano i vicoli, appesi alle finestre e ai balconi; a volte sospesi tra un palazzo all’altro. Ebbene, secondo l’ultimo regolamento per Movida e Decoro, quest’usanza potrebbe essere soggetta a divieto.

Il divieto di far sgocciolare i panni sulla pubblica via

Si legge, infatti, nell’ordinanza (attualmente sottoposta all’esame della Giunta comunale): a “tutela dell’igiene pubblica e del decoro“, è fatto divieto di “stendere o appendere biancheria, panni, indumenti e simili al di fuori dei luoghi privati, nonché alle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via quando ciò provochi gocciolamento sull’area pubblica“. Una norma che, a ben guardare, dovrebbe essere implicita anche nel vivere civile. A tutti sarà successo almeno una volta, passando sotto un balcone, di finire sotto una pioggerella sgocciolante da una fila di panni stesi. Si tratta, però, della prima volta in cui una norma che sarebbe più adatta alle regole di un condominio finisce in un regolamento comunale.

Le polemiche sui social

La decisione di fare piazza pulita dei panni sgocciolanti ha causato – com’era prevedibile – una serie di reazioni tra i social, comprese polemiche pure piuttosto accese. C’è chi si appiglia alla tradizione ed elenca, tra memoria e immagini, decine di casi in cui i panni sono diventati “famosi”, tra le “curiosità” più fotografate dai turisti. E chi, arrivando a trovare la decisione ridicola, sostiene che in realtà i problemi e le priorità di Napoli siano altre.

La risposta di De Magistris

In mattinata è arrivato anche il commento dell’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che è stato dieci anni alla guida della città. “Il Sindaco che non c’è finalmente batte un colpo – afferma l’ex magistrato – vieta di stendere i panni sui balconi e le finestre di Napoli e vieta di giocare a pallone. Questa è la sua visione di città. Ma Manfredi è ‘o ver o ci fa?“. “La verità è che Napoli non gli va giù, così come al suo capo politico De Luca – prosegue De Magistris – Napoli è un pezzo grande del cuore, non è una poltrona da scaldare per mettersi a posto il portafoglio e la famiglia con la quadruplicazione dello stipendio e gestire nelle stanze del compromesso morale e politico il malloppo dello scandaloso patto per Napoli“.