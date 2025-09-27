Officina abusiva a Giugliano, denunciato 60enne: sanzioni per 9500 euro

PUBBLICITÀ

La frazione di Varcaturo, a Giugliano, è al centro di un’operazione dei carabinieri nell’ambito della campagna “Terra dei Fuochi”. Questa iniziativa mira a combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dell’inquinamento ambientale.

I controlli

Durante un’accurata ispezione, i carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi Forestali di Pozzuoli, hanno scoperto una situazione allarmante all’interno di un garage gestito da un uomo di 60 anni. L’officina meccanica e carrozzeria, operante abusivamente, si trovava in un’area di circa 750 metri quadrati, caratterizzata dalla presenza di rifiuti di vario genere, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi.

I rifiuti

Tra i rifiuti rinvenuti, spiccava una moto d’acqua in disuso, un’auto in riparazione e sei veicoli abbandonati, tutti contenenti ulteriori rifiuti. Questa scoperta evidenzia non solo il degrado ambientale, ma anche i rischi per la salute pubblica legati alla presenza di materiali tossici e inquinanti.

Le sanzioni

Le autorità hanno provveduto a sequestrare l’intera area, imponendo al 60enne una sanzione di 9.500 euro per la violazione delle normative ambientali. I rifiuti rinvenuti sono stati affidati all’isola ecologica per un corretto smaltimento, un passo necessario per ripristinare la sicurezza e la salute dell’area.