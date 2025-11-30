Olimpico espugnato: Conte batte Gasperini

Vittoria fondamentale del Napoli di Conte che si impone per 1-0 sui giallorossi. Ora a pari punti con il Milan in cima alla Serie A.
Le pagelle azzurre
Scontro diretto vinto dal Napoli che arrivava all’Olimpico di Roma non da favorita. La formazione azzurra si trovava a -2 dalla Roma, scavalcata lei e l’Inter.
Milinkovic-Savic 7,5: Attento nelle uscite e tanta sicurezza con i piedi. Paratona su Baldanzi al novantesimo
Di Lorenzo 7: Tornato ai suoi livelli abituali, sfiora un bel gol al volo nel primo tempo. Molto preciso in difesa e sa quando spingere. Una partita da capitano.
Beukema 6,5: Prestazione più che sufficiente del difensore ex Bologna, l’attacco ‘leggero’ della Roma non ha messo in difficoltà l’olandese
Rrahmani 6,5: Il solito Rrahmani, ottima gara del kosovaro che si conferma un difensore validissimo, nonostante gli acciacchi fisici
Buongiorno 6,5: Completa il pacchetto difensivo aiutando i suoi compagni di reparto. Molto bene anche nelle uscite palla al piede e sempre attento.
Olivera 6,5: Per l’uruguaiano gara non semplice, da quelle parti arrivavano gli attacchi di Soulé e Celik, i due uomini più in forma della Roma
Lobotka 7: Giudizio che non può che essere positivo. Il regista azzurro si conferma una colonna fondamentale in entrambe le fasi.
McTominay 6,5: Oggi è mancata un po’ di magia di Scott, ha abituato tutti a giocate da grande campione. Gara più che sufficiente in ogni caso
Neres 7,5: Altro gol del brasiliano che scappa alla difesa romana, rendendosi imprendibile ancora una volta. Ha preso in mano l’attacco del Napoli con la sua esplosività.
Hojlund 7: Fa reparto da solo, sportellate continue con N’Dicka e Mancini. Assist al bacio in contropiede per la rete di Neres
Lang 6: Il talento ex PSV non riesce ancora a brillare, molto poco fatto da Noa Lang a differenza delle ultime uscite. Fa spazio a Politano al minuto 70
Politano 6: Entra a 20′ dalla fine e da il suo apporto come sempre. Corre tanto e si sbatte per la squadra
Elmas SV
Lucca SV