Omicidi nella Faida dei Casalesi, i boss del clan condannati all’ergastolo

Omicidi nella Faida dei Casalesi, i boss condannati all’ergastolo. La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha inflitto l’ergastolo per il duplice omicidio di Raffaele Diana e Nicola Martino, avvenuto a San Cipriano d’Aversa nel 1988, i capi del clan dei Casalesi Francesco Schiavone alias ‘Sandokan’, il cugino Francesco Schiavone ‘Cicciariello’, Francesco Bidognetti alias ‘Cicciotto ‘e Mezzanotte’ e Vincenzo Zagaria. Pene più contenute, 15 anni di carcere, inflitte ai collaboratori di giustizia Dario De Simone, Luigi Diana e Giuseppe Quadrano.

In primo grado i capi del clan casertano erano stati assolti dalla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva fatto appello. Il duplice delitto maturò nell’ambito della sanguinosa faida interna al clan dei Casalesi che scoppiò dopo l’uccisione del fondatore della cosca Antonio Bardellino, con i suoi ex luogotenente. In particolare i due Schiavone e Bidognetti che avviarono una caccia agli esponenti del clan rimasti fedeli a Bardellino, tra cui appunto Diana e Martino.