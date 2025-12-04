Omicidio della moglie del boss, pentito accusa Abbatiello: “C’era anche lui”

PUBBLICITÀ

La vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coordinata dalla DDA partenopea, ha portato all’alba di martedì all’esecuzione di 22 misure cautelari nei confronti di presunti affiliati al clan Licciardi, storico gruppo criminale attivo a Secondigliano. Tra i destinatari spicca il nome di Paolo Abbatiello, indicato dai caollaboratori di giustizia, tra cui Michelangelo Mazza, come figura storica del clan e presunto responsabile di omicidi e controllo delle piazze di spaccio nella zona della Sanità. Secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, “Abbatiello avrebbe partecipato all’omicidio di Assunta Sarno”, moglie dell’ex boss Giuseppe Misso.

L’uccisione di Assunta Sarno rappresentò uno dei crimini più efferati della camorra napoletana, anche perché violò un tabù della criminalità locale: l’eliminazione di una donna. Sarno fu inseguita da sicari mentre cercava di fuggire e colpita a bruciapelo, insieme a un fedele di Misso, Alfonso Galeota.

PUBBLICITÀ

La moglie di Giuseppe Misso stava tornando da Firenze a bordo di una Ford Fiesta, dopo il processo a carico del marito per la strage del rapido 904. Nel tratto tra Afragola e Acerra, la vettura fu affiancata da due auto dei sicari, che aprirono il fuoco con fucili caricati a pallettoni. La Fiesta sbandò, finendo fuori strada, con i killer che si accanirono su Sarno e Galeota, non lasciandogli scampo.

La maxi operazione messa a segno dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli rappresenta un colpo significativo al clan Licciardi e potrebbe, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, aprire nuovi sviluppi sulle indagini relative a delitti storici della camorra napoletana, tra cui il brutale omicidio di Assunta Sarno.