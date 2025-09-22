Omicidio a Gragnano, rimosso l’altarino per Alfonso Cesarano

PUBBLICITÀ

Rimosso un altarino abusivo realizzato in memoria di Alfonso Cesarano. L’uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco lo scorso mese di agosto. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha espresso ferma condanna per tale manifestazione di illegalità e plauso per l’immediatezza dell’operazione di rimozione attuata con il tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri supportata dal personale tecnico del Comune, messo a disposizione dal sindaco di Gragnano.

Il Prefetto ha ribadito il fermo contrasto ad ogni forma di esaltazione criminale con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità attraverso la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, sottolineando la costante azione di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, ferma restando l’eventuale sussistenza di specifici reati.

PUBBLICITÀ

Il Comitato provincia per l’ordine e la pubblica sicurezza

In merito alla presenza sul territorio del capoluogo e dell’area metropolitana di manufatti celebrativi di esponenti della criminalità e di murales o scritte inneggianti a tali tipologie di soggetti, è stata programmata, in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, una specifica attività di censimento, volta all’individuazione degli stessi e alla successiva pianificazione di interventi di ripristino dello stato dei luoghi.

Sono state altresì impartite opportune disposizioni ai Sindaci affinché, attraverso i rispettivi Corpi di Polizia locale, pongano in atto una continua attività di monitoraggio pe prevenire e contrastare simili deprecabili episodi. Il programma concordato proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di garantire il rispetto delle regole di civile convivenza e di aumentare la percezione, da parte dei cittadini, della presenza delle istituzioni sul territorio.