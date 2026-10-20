Agguato mortale a Scampia, Alessandro Uccello freddato fuori al noto bar

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Poco fa un uomo, Alessandro Uccello, è stato ucciso in via Roma verso Scampia nei pressi di un noto bar. Sul posto si sono subito recati i carabinieri per i primi rilievi. L’agguato sarebbe stato consumato quando in strada vi erano diverse persone. Ancora da definire dinamica e movente: dalle prime informazioni trapelate pare che la vittima fosse in regime di semilibertà.

Secondo la prima ricostruzione il 47enne, residente a Marano, stava facendo ritorno in carcere perché in regime di semilibertà. Sarebbe stato colpito da diversi proiettili al petto e al volto. Il luogo dell’agguato è a poca distanza da dove qualche settimana fa fu ferito Mariano Abete, nipote del boss degli scissionisti Arcangelo.

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I precedenti di Alessandro Uccello

Fu colpito alla testa, con un colpo d’arma da fuoco, a Marano, l’otto aprile 2016 e dopo una settimana di agonia, Enrico Pezzella morì. Il 20 aprile seguente venne fermato Alessandro Uccello che secondo i carabinieri fu l’autore materiale dell’omicidio del 25enne. Nei prima scorsi venne già stato fermato l’ex suocero di Pezzella ma le indagini furono subito indirizzate per identificare un complice.