Omicidio Simone Frascogna, spunta un nuovo video: chiesto l’ergastolo per l’assassino

La Procura di Nola ha chiesto l’ergastolo per Domenico Iossa, appena 19enne, reo confesso dell’omicidio di Simone Frascogna, ucciso il 3 novembre 2020, a Casalnuovo, in provincia di Napoli. L’omicidio di Frascogna, che aveva 19 anni, con sette coltellate inflitte alle spalle, avvenne al culmine di una lite per motivi di viabilità caratterizzata, inizialmente, da calci e pugni. Simone, esperto di arti marziali, riuscì a uscire vincente da quello scontro. Iossa è accusato dell’ omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà di Simone e del tentato omicidio dell’amico di Simone, anche lui raggiunto dai fendenti.

Il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia: “Il pubblico Ministero ha chiesto l’ergastolo: durante la commuovente requisitoria, oltre a sottolineare l’eccezionale lavoro delle forze dell’ordine, é stato più volte ringraziato il comune per il nostro sistema di videosorveglianza e per la costituzione di parte civile. Siamo vicini alla mamma Natascia, alla famiglia, ed aspettiamo fiduciosi che sia fatta giustizia per Simone”.

Intanto spunta un video shock dell’omicidio di Simone Frascogna. Immagini mostrate a Natascia, Luigi e Stefano, rispettivamente madre, padre e fratello del ragazzo ucciso a coltellate a Casalnuovo il 3 novembre del 2020 Il video è stato proiettato nell’aula della Corte d’Assise di Napoli. Il pubblico ministero della procura di Nola, Patrizia Mucciacito, ha chiesto il massimo della pena per l’assassino appena maggiorenne al momento dell’omicidio: ergastolo, fine pena mai.