Omicidio Vassallo, la Procura chiede la condanna dell’ex collaboratore di giustizia

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La Procura di Salerno ha depositato nei giorni scorsi l’appello contro la sentenza, emessa in sede di giudizio abbreviato dal gup del Tribunale di Salerno, lo scorso 19 giugno, che aveva assolto dall’imputazione di concorso in omicidio per non aver commesso il fatto Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nell’inchiesta per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

La Procura aveva chiesto la condanna a 7 anni e 4 mesi. Ridosso aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, al termine del quale era stato assolto “per non aver commesso il fatto”. Ora la Procura di Salerno chiede alla Corte di Appello la riforma della sentenza e la condanna dell’imputato.

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