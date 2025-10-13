Orrore a Napoli. Il cane tifoso Marek aggredito e ucciso da pitbull a Marianella

PUBBLICITÀ

Marek, il cane tifoso diventato famoso sui social per una sua foto con il foulard della squadra del Napoli in occasione della vittoria dello scudetto, è stato aggredito e ucciso da un pitbull lo scorso martedì sera mentre era a passeggio con il suo padrone nel quartiere di Marianella, nei pressi del murale dedicato a Enzo Avitabile. “Ero a passeggio con Marek – racconta Pasquale Festinese il suo umano di riferimento – quando all’improvviso è sbucato un pitbull bianco con una macchia sul collo che con foga ha attaccato il mio cane e lo ha sbranato. Ho cercato disperatamente di separarli ma non c’è stato nulla da fare. Non appena ha mollato la presa sono corso con Marek al pronto soccorso ma era già morto. Ho denunciato l’accaduto perché non voglio che si ripeta una tragedia simile, serve l’aiuto di tutti per identificare chi detiene questo cane e lo lascia libero in prossimità di ben due scuole”