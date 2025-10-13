PUBBLICITÀ
HomeCronacaOrrore a Napoli. Il cane tifoso Marek aggredito e ucciso da pitbull...
CronacaCronaca locale

Orrore a Napoli. Il cane tifoso Marek aggredito e ucciso da pitbull a Marianella

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Orrore a Napoli. Il cane tifoso Marek aggredito e ucciso da pitbull a Marianella
Orrore a Napoli. Il cane tifoso Marek aggredito e ucciso da pitbull a Marianella
PUBBLICITÀ

Marek, il cane tifoso diventato famoso sui social per una sua foto con il foulard della squadra del Napoli in occasione della vittoria dello scudetto, è stato aggredito e ucciso da un pitbull lo scorso martedì sera mentre era a passeggio con il suo padrone nel quartiere di Marianella, nei pressi del murale dedicato a Enzo Avitabile. “Ero a passeggio con Marek – racconta Pasquale Festinese il suo umano di riferimento – quando all’improvviso è sbucato un pitbull bianco con una macchia sul collo che con foga ha attaccato il mio cane e lo ha sbranato. Ho cercato disperatamente di separarli ma non c’è stato nulla da fare. Non appena ha mollato la presa sono corso con Marek al pronto soccorso ma era già morto. Ho denunciato l’accaduto perché non voglio che si ripeta una tragedia simile, serve l’aiuto di tutti per identificare chi detiene questo cane e lo lascia libero in prossimità di ben due scuole”

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati