Tegola per il Napoli, infortunio per Osimhen: salta anche la nazionale

Niente amichevole con la Nigeria per Victor Osimhen. Un fulmine a ciel sereno per i tifosi del Napoli, dal momento che in occasione dell’ultima sfida di campionato, vinta dal Napoli per 3-2 contro l’Udinese, non erano stati segnalati problemi fisici per l’attaccante nigeriano.

OSIMHEN SALTA L’AMICHEVOLE CONTRO IL PORTOGALLO, PROBLEMA FISICO PER LUI

Come annunciato direttamente dalla nazionale nigeriana attraverso un comunicato su Twitter, Osimhen non farà parte dei convocati a causa di un problema di natura fisica. Ancora sconosciuta l’entità di tale infortunio, di cui si saprà qualcosa soltanto nelle prossime ore. Al suo posto convocato Cyriel Dessers, centravanti della Cremonese.

Salta, quindi, la sfida contro il Portogallo e contro Cristiano Ronaldo, con i tifosi del Napoli che sperano possa trattarsi di un problema di lieve entità e risolvibile nel giro di pochi giorni.