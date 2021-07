Folle tentativo di aggressione ai danni di un’infermiera dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Intorno alle 23 di ieri, una signora entra al triage lamentando un malore. L’operatrice sanitaria le spiega che ci sono dei tempi di attesa. A queste parole la donna estrae da sotto la maglietta un macete, con l’infermiera salvata in extremis da un collega che la tira a sé. Repentino l’intervento delle guardie giurate che disarmano la signora immobilizzandola a terra.

Aggressione all’ospedale di Fuorigrotta, il post Facebook di Nessuno Tocchi Ippocrate

Dopo poco arriva la polizia che classifica la donna come psichiatrica (?) e la affida alla famiglia.

“Ci troviamo difronte ad un vero e proprio tentato omicidio premeditato, bisogna fare assolutamente qualcosa, soprattutto bisogna rivedere i protocolli operativi con le forze dell’ordine, bisogna assicurare queste persone alla giustizia, chiediamo un incontro al prefetto!”».

Violenta aggressione al personale del 118 a Fuorigrotta. A raccontare l’episodio l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Fuorigrotta. Cade dallo scooter e prende a pugni l’autista del 118: “Gli ha rotto il setto nasale”

“Il giorno 19 luglio alle ore 20,30 circa a Fuorigrotta una ambulanza con solo l’autista a bordo, rientra dopo aver effettuato il servizio di assistenza sanitaria per i vaccini alla Mostra D’oltremare, improvvisamente sbuca un auto che esce dal parcheggio alla sua sinistra, per evitare l’impatto frena di colpo.

Dietro il mezzo di soccorso un centauro forse distratto, scivola cadendo. Quest’ultimo si rialza ed infierisce verbalmente dando la colpa all’autista, mentre lo stesso gli spiega che non è colpa sua. L’energumero gli scaglia ben tre pugni al volto, procurandogli la rottura del setto nasale, la cosa più brutta in una città che vanta di essere la città più solidale del mondo, i passanti sono rimasti indifferenti. Nessuno si è fatto avanti per soccorrere l’autista sanguinante e frastornato dai colpi ricevuti, lo stesso si è dovuto mettre alla guida, per raggiungere il San Paolo, dove gli hanno diagnosticato la frattura della piramide nasale e un forte stato di shock. Referto 25 giorni salvo complicazioni”.