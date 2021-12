Raid al calciatore del Napoli, la foto dell’uomo che ha rapinato Ounas

Un’azione fulminea. Quella realizzata dai Falchi che hanno arrestato il 44enne di Miano (è residente in via Teano) Crescenzo De Pasquale. Sarebbe lui il responsabile del raid contro il giocatore del Napoli Adam Ounas (leggi qui l’articolo). L’attaccante del Napoli era davanti alla sua abitazione sabato scorso nel quartiere Posillipo al ritorno dall’allenamento a Castel Volturno. Il pregiudicato, che era sottoposto all’ affidamento in prova ai servizi sociali, è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ed è stato fermato ieri sera dai Falchi della squadra mobile. Ounas, sotto la minaccia di una pistola era stato privato di denaro e di una catenina d’oro.

RAPINA AD OUNAS

L’algerino era appena rientrato dall’allenamento di Castel Volturno ed era pronto per partire con la squadra per Milano, in vista della gara di domenica sera con il Milan per la quale è stato convocato. De Pasquale lo avrebbe atteso nel garage del condominio e, armato, gli avrebbe portato via soldi, orologio e catenina. Ounas ha sporto denuncia per poi andare in questura in Questura per essere sentito dagli inquirenti. Fondamentale per la sua cattura la lettura della targa del mezzo utilizzato per la fuga, targa immortalata dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona.