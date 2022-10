“Pago a tutti le bollette di luce e gas”, il regalo dell’imprenditore ai suoi dipendenti

Un regalo tanto inaspettato quanto gradito quello che Bruno Berti, proprietario di tre ristoranti tra la Versilia e le Cinque terre oltre a una società di catering, ha fatto ai suoi dipendenti. L’annuncio è arrivato al termine di un discorso durante la cena di fine stagione: “Pagherò a tutti voi le bollette di luce e gas di dicembre e gennaio”.

L’imprenditore ha 55 dipendenti assunti tutti a tempo indeterminato e, se i prezzi dovessere restare in linea con quelli di adesso, la cifra da sborsare si aggirerà attorno ai 50-60mila euro. “Quella che abbiamo vissuto la scorsa estate è stata un’ottima stagione, impegnativa sotto il profilo del lavoro ma di grande soddisfazione per il numero di persone che abbiamo accolto nei nostri locali. Gli incassi sono stati buoni e chi ha contribuito a questo risultato si merita un premio” racconta Berti.

Ogni anno il ristoratore distribuisce un bonus ma questa volta, dopo averci pensato un po’ su, ha deciso compiere il gesto simbolico di pagare le utenze delle mensilità di dicembre e gennaio. “Così mi sono detto: in questo momento le bollette sono fonte di grande ansia per tutti, perché non pagarle io? – spiega -. Mi piace vedere i miei dipendenti sereni. L’ho comunicato loro alla festa di fine estate, preannunciando che ci sarebbe stata una sorpresa. Alcuni sono rimasti senza parole, ma la calorosa stretta di mano e l’abbraccio valevano più di mille frasi di ringraziamento”.