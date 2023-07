Panettiere muore di caldo al lavoro, Olindo aveva 63 anni. I medici: “Colpo di calore”

PUBBLICITÀ

Tragedia la mattina del 17 luglio a Fratte, frazione di Santa Giustina in Colle (Padova), dove Olindo Zuanon, un uomo di 63 anni, è morto in seguito ad un infarto derivante da un colpo di calore, collegato probabilmente ai problemi di cuore di cui soffriva.

Quando è arrivato in ospedale la sua temperatura corporea sfiorava i 42 gradi. I sei tentativi di rianimazione, dopo quello effettuato dai sanitari nel suo negozio, purtroppo non sono serviti. Per il panettiere non c’è stato nulla da fare.

PUBBLICITÀ

Lo scorso ottobre era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di defibrillatore sottocutaneo, per stabilizzare il battito cardiaco in caso di necessità. “Dopo l’operazione stava bene, e si sentiva bene – afferma la moglie -. Il caldo torrido di questi giorni non l’ha certo aiutato”.