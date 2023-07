Dramma a Giugliano, addio al giovane papà Camillo

PUBBLICITÀ

La città di Giugliano è stata sconvolta dalla morte di Camillo Petito. Il giovane svolgeva l’attività di salumiere: era sposato ed aveva un figlio piccolo. Si sarebbe sentito in malore dopo essere rientrato a casa da lavoro.

“Il gruppo Giuglianesi Orgogliosi formula le più sentite condoglianze alle famiglie Petito e D’alterio per la prematura scomparsa del caro amico Camillo Petito , un ragazzo sempre disponibile e sorridente con tutti. Caro Camillo hai lasciato un grande vuoto, sarai sempre nei nostri cuori.❤️💛💙 Gli Admin”, questa la dedica del gruppo Facebook.

“Il gruppo Ciclopasseggiando Giugliano formula le più sentite condoglianze alle famiglie Petito e D’alterio per la prematura scomparsa del caro amico Camillo Petito , un ragazzo sempre disponibile e sorridente con tutti. Caro Camillo hai lasciato un grande vuoto, sarai sempre nei nostri cuori. Gli Admin”

Seconda morte sul lavoro in provincia di Napoli. Questa notte Raffale Foresta, 59enne di Roccarainola è deceduto.

L’uomo, operaio edile, sarebbe morto a seguito delle ferite riportate dopo una caduta avvenuta ieri pomeriggio in un cantiere di San Giuseppe Vesuviano a via Martinelli per cause ancora da chiarire.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata per il successivo esame autoptico.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Ottaviano.

Si tratta della seconda morte sul lavoro in poche ore in provincia di Napoli. Stamattina è deceduto infatti anche il 20enne Raffaele Vergara.

Raffaele era un ragazzo pieno di vita, amava il calcio ed era un grande tifoso del Napoli. Faceva parte della squadra Virtus Afragola Soccer. Pochi giorni fa si era visto rinnovare il contratto nonostante le diverse offerte arrivate. Così si esprimeva Salvatore sui social: “È stata una stagione più che positiva, sono riuscito ad esprimere ciò che volevo e di questo devo ringraziare mister Boemio e la società. Ringrazio le società che hanno mostrato il proprio interesse nei miei confronti, con la Virtus sto bene e non vedo l’ora di riprendere il discorso da dove l’ho lasciato. Obbiettivo per la prossima stagione? Senza dubbio migliorare quanto fatto finora e perché no alzare l’asticella…”.

Appena pochi giorni fa Salvatore piangeva la morte del suo amico Antonio Crispino, 21enne di Caivano, residente al prolungamento di via Scotta, dopo il gravissimo incidente avuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale Caivano-Aversa, appena in territorio di Orta di Atella, all’altezza dell’imbocco della Nola-Villa Literno