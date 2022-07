Paola Turci e Francesca Pascale a nozze, insulti e offese dopo l’annuncio del matrimonio

Insulti omofobi per Paola Turci che domani coronerà il sogno di sposare la sua compagna Francesca Pascale, la cantautrice denuncia le squallide parole ricevute. Nonostante il suo lavoro metta inevitabilmente sul “palcoscenico” parte della propria vita Paola Turci ha sempre mostrato grande riservatezza sugli alcuni aspetti della propria vita. La notizia della sua relazione con Francesca Pascale venne infatti annunciata quando ormai era ben consolidata grazie ad uno scatto del settimanale di gossip ‘Oggi‘.

Il commento di Paola Turci

Dopo anni di relazione per Paola Turci e la sua compagna arriva finalmente il tanto atteso giorno delle nozze. Anche in questo caso la cantante romana si è contraddistinta per la riservatezza. Annunciata l’unione civile delle due donne arrivano però i primi insulti omofobi.

Sul suo profilo Instagram la Turci ha pubblicato un messaggio inviatole da una guess house torinese. “Lebicona che schifo!!” queste le vergognose parole ricevute dalla cantante romana. “Ignoranza, omofobia, infelicità e cattiveria in una sola frase” questo il commento di Paola Turci al messaggio ricevuto. Il profilo della guess house colpevole dell’offesa è stato subito innondato di messaggi di sdegno da parte dei fan della Turci. Tanti i messaggi a sostegno dell’unione civile tra le due donne.

Per fortuna però in questi giorni Paola è anche mittente di tanti messaggi d’auguri da parte di amici e non. Poco dopo infatti arrivano gli auguri del conduttore radiofonico e critico musicale Luca De Gennaro. “Che meraviglia che ti sposi amica mia” queste gli auguri di De Gennaro per Paola Turci.