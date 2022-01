Paolo Bonolis, la confessione della moglie Sonia Bruganelli gela i fan: «È stato con un uomo»

Sonia Bruganelli, l’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis, ha confessato un ‘retroscena’ incredibile sul marito. Mentre si confrontava sul tema dell’amore libero e sui rapporti a 3 al GF Vip, la donna ha sbottato dopo aver sentito diversi racconti da parte dei concorrenti.

La confessione di Sonia Bruganelli sul marito Paolo Bonolis

«Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro». Inevitabile la domanda di Alfonso Signorini, che le ha chiesto se lei stessa avesse fatto esperienze omosessuali. E lei ha replicato: «Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo».

Il conduttore è rimasto di sasso e ha chiesto all’opinionista di specificare meglio, ma lei si è limitata ad annuire. Gelo in studio. Signorini glielo richiede e lei annuisce senza far capire quanto ci sia di vero e quanto sia una della sue provocazioni

Intanto, la settimana scorsa, Manila Nazzaro ha perso due denti in un giorno

Disavventura per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ha perso due denti in meno di 24 ore e ha chiesto alla produzione l’intervento di un dentista. Un controllo che è stato richiesto anche in vista della diretta di questa sera, ma che non sarebbe ancora avvenuto. Sui social alcuni utenti le hanno mostrato solidarietà sperando che la situazione si risolva presto.

«Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente. Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l’imbarazzo», si legge su Twitter. Dopo l’incidente la gieffina è apparsa molto giù di morale.