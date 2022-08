Parco vieta l’uso dei telefonini: “Più sociali e meno social”

In Sicilia è stato inaugurato un parco in cui è vietato utilizzare telefonini e qualsiasi altro disposto utile per chattare o andare sui social. L’iniziativa è stata realizzata a Balestrate nel Palermitano. Dunque un armadietto all’ingresso invita i visitatori a lasciare i telefoni nei cassetti e un cartello ne vieta l’utilizzo.

Il progetto è stato ideato e promosso dall’associazione Genitori balestratesi che ha ringraziato con un post sulla loro pagina: “Dopo 5 anni di impegno e sacrifici, raccolta fondi, riunioni, chiamate, videochiamate, preventivi, PEC, email, ore ed ore passate a sistemare, a piantumare, pulire, ieri finalmente il bellissimo epilogo, l’ Inaugurazione del Parco Giochi Social Free! Un grande successo, centinaia di bambini estasiasti accompagnati dai loro genitori, hanno contribuito a rendere l’evento speciale. Erano tutti fuori dai cancelli e nel vedere i loro beniamini Bing e Capitan America, erano euforici, contenti, trepidanti di entrare, l’ attesa rendeva tutto ancora più bello, poi alla fine il taglio del nastro da parte delle autorità cittadine e finalmente il tanto atteso ingresso al Parco! Ad aspettarli tanta Musica, un maghetto, lo spettacolo delle bolle, tantissimi dolci, patatine, succhi di frutta e tanto altro. È stato bellissimo, noi dell’ associazione a fine serata eravamo stanchi, ma soddisfatti del risultato finale”.

LA RACCOLTA FONDI

Cinque anni fa, l’associazione Genitori balestratesi è scesa in campo dopo che il vecchio parco era stato distrutto e trasformato in un parcheggio per auto. L’area, appartenente alla scuola elementare Aldo Moro, è grande circa mille metri quadrati ed è recintata. Questo garantisce la sicurezza per i bambini lontano dal traffico e dai pericoli della strada.

Per far fronte alla carenza di risorse pubbliche, l’associazione ha raccolto circa 30mila euro di donazioni da parte di cittadini e attività commerciali. Inoltre, ha realizzato il progetto che ha consentito al Comune di ottenere un finanziamento di circa 40 mila euro dall’assessorato regionale alle Politiche sociali. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune e con l’istituto comprensivo Rettore Evola. Impegnati ecine di artigiani, professionisti locali, volontari ed esperti per garantire la massima accessibilità e inclusività.

“Per bambini e genitori è una grande novità – dice Piera Testaverde, presidente dell’associazione Genitori balestratesi -. I piccoli sono molto attenti a seguire il divieto, anche gli adulti trovano piacevole staccare la spinta per qualche ora. Abbiamo inserito anche dei giochi di una volta per favorire a nonni e bambini di stare insieme”. Il parco è stato inaugurato il 22 agosto.