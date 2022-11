‘123456’, ‘Napoli’, ‘Juventus’, ‘ciao’: la lista delle password più utilizzate in Italia

“Password” è la password chiave più utilizzata al mondo nel 2022. Non si tratta di un buffo gioco di parole, bensì della classifica annuale stilata da NordPass che, anno per anno, studia le parole chiave utilizzate dagli utenti per proteggere i vari account.

“PASSWORD” LA PASSWORD PIU’ USATA AL MONDO, IN ITALIA “123456”

Se “Password” è la parola chiave più usata al mondo, in Italia risulta che quella più utilizzata dagli utenti è “123456”. Tutti elementi che, d’istinto, suscitano un sorriso, simpatia, ma che in realtà rilevano che, “nonostante la crescente consapevolezza della sicurezza informatica, molti utenti nel mondo utilizzano parole chiave ancora troppo deboli per proteggere i loro account”, come rivela la stessa NordPass.

Al secondo posto nella lista delle parole chiave più usate al mondo c’è “123456”, al terzo “123456789”, al quarto “guest” e al quinto “qwerty”.

Riguardo l’Italia, secondo l’analisi, al secondo posto delle parole chiave più usate c’è “123456789”, al terzo “password”, al quarto “ciao”, al quinto “juventus”. In classifica c’è anche ‘Napoli’ (al decimo posto). Tutte decifrabili in pochissimo tempo da potenziali hacker. Infine, secondo lo studio, “123456” è ancora la password più diffusa in molti paesi: non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone.