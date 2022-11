Angela Celentano, la speranza è l’ultima a morire: “C’è una ragazza uguale a lei”

Era il 10 agosto 1996 quando Angela Celentano scomparve all’età di 3 anni al Monte Faito mentre partecipava con la famiglia a una gita organizzata dalla comunità evangelica. Dopo 24 anni e numerose svolte nell’inchiesta sulla sua scomparsa, la famiglia attende ancora il suo ritorno.

Un picnic che si trasforma in un incubo

Il 10 agosto 1996 la piccola comunità evangelica di Vico Equense si trova a Monte Faito. Ben presto, però, quello che doveva essere un semplice picnic si trasforma in un vero e proprio incubo per famiglia Celentano. Una delle tre figlie di Catello e Maria scompare e non si hanno più notizie di lei. Nel 1999 Gennaro Celentano, lo zio di Angela, viene inizialmente sospettato di favoreggiamento nel rapimento della bimba insieme ad altri amici di famiglia. Infatti, Maria Celentano, madre della bambina scomparsa, riferisce ai carabinieri che la sera prima della gita, la nipote tredicenne, figlia del cognato, domandò: “E se domani si pigliano Angela nel bosco?”. Cadono ben presto le accuse sulla famiglia a causa di avvistamenti di un uomo mentre caricava Angela su un’auto. Intanto iniziano collaborazioni internazionali e si coinvolgono esperti dell’FBI.

Ultime novità sul caso

Proprio negli ultimi giorni sembrano esserci due nuove piste sul caso.

La prima riguarderebbe una ragazza molto somigliante alla foto di Angela ottenuta con l’Age progression. La fotografia in questione sarebbe stata trovata mentre si cercava un’altra bambina scomparsa, Santina Renda.

La seconda segnalazione riguarderebbe, invece, una ragazza residente in Sud America. La somiglianza con la piccola Angela sarebbe impressionante. Fino ad oggi è risultato impossibile ottenere un esame del Dna dalla ragazza. Infatti, è stata sempre negata questa possibilità. Tuttavia, ha ora acconsentito a venire in Europa e sottoporsi al test. L’avvocato Ferrandino, legale della famiglia da anni, ha precisato di non avere ancora una data per il test, ma auspica che possa avvenire molto presto.