Paura a Giugliano, l’ex consigliera comunale Caterina Sestile rapinata dopo prelievo al bancomat

Grande spavento stamattina per consigliera comunale Caterina Sestile, vittima di una rapina avvenuta nei pressi di piazza Annunziata, a pochi passi dall’ASL. Erano circa le 8:30 quando la donna aveva prelevato la somma di 1500 euro al bancomat in piazza Annunziata. Mentre si dirigeva verso l’auto è stata avvicinata da un malvivente armato che le ha intimato di consegnare immediatamente il denaro. “Se non ci dai i soldi te facimme male”, queste le parole pronunciate del bandito nei confronti di Caterina Sestile, costretta a cedere i contanti.: “Non sono solita fare questi post, ma oggi sono troppo amareggiata…

Una città senza controllo.

Spero che i soldi che ti sei preso ti bastino almeno per comprarti un po’ di dignità. O, se proprio non riesci a trovarla in farmacia, magari qualche medicina per curare quel vuoto che ti ha spinto a rubare. Dev’essere dura vivere così poveri dentro. Siamo davvero in una città senza un minimo di controllo… che anche un semplice prelievo al bancomat, oggi fa paura effettuarlo. Non è solo il mio caso ma è l’aumento di questi fenomeni che fa paura”