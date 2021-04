Pubblicità

Paura ieri pomeriggio a Napoli dove, un bimbo di 4 anni, è stato investito da uno scooter. Il piccolo stava passeggiando mano nella mano con la mamma in vicoletto 2 Politi quando è stato travolto. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti la Polizia Municipale e i carabinieri, che si sono occupati della fase delle indagini e dei rilievi per ricostruire esattamente la dinamica.

Come riporta Il Mattino, il centauro si è fermato a prestare soccorso ed ha trasportato immediatamente il bambino all’ospedale Vecchio Pellegrini. Successivamente è stato poi trasferito al Santobono dove è stato ricoverato e messo sotto osservazione.

La diagnosi

Il piccolo ha riportato un trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo ma non è in prognosi riservata. Fortunatamente è stato giudicato guaribile nel giro di poche settimane. Un grande sospiro di sollievo dopo la paura iniziale.