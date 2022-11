Paura a Napoli, donna tenta il suicidio: irruzione di polizia e vigili del fuoco in casa per salvarla

Tentativo di suicidio, con salvataggio praticamente in extremis, poco fa in via San Attanasio nel quartiere di Napoli Centro San Lorenzo. Una giovane ha assunto delle capsule, probabilmente psicofarmaci, barricandosi all’interno della camera da letto del suo appartamento al quinto piano. A salvarla sono intervenuti giusto in tempo gli agenti di Polizia della Caserma Raniero, i vigili del fuoco e il 118.

Non è ancora chiaro il motivo per cui la donna, madre di una bambina e, stando ad alcune informazioni separata dal compagno, abbia cercato di togliersi la vita. Ad allertare le forze dell’ordine la mamma e la sorella della donna, preoccupate dal silenzio della giovane con la quale da un certo punto si sono interrotte tutte le comunicazioni. La Polizia e i pompieri sono stati veloci nello sfondare la porta d’ingresso della casa di via Attanasio con un flex, raggiungere la donna e soccorrerla insieme ai sanitari del 118. Sono stati i medici a constatare come la donna avesse ingerito medicinali con l’intento di togliersi la vita. Trasportata in ospedale, l’aspirante suicida è risultata in buone condizioni.

In via Attanasio anche il consigliere e capogruppo del Partito Socialista alla Quarta Municipalità Raffaele Bonetta che ha fatto la sua parte nel cercare di facilitare l’intervento delle forze dell’ordine e dei pompieri volto al salvataggio della donna.