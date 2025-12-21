PUBBLICITÀ
Paura a Napoli, due donne investite mentre attraversavano sulle strisce

Di Gianluca Spina
In via Arenaccia, a Napoli, due anziane, mentre attaversavano la strada sulle strisce pedonali sono state investite da un’auto. Sul posto sono intervenute due autoambulanze, ostacolate nel loro arrivo dal traffico, e i medici del 118 hanno provveduto ai primi soccorsi prima del trasporto in ospedale.

Lo rende noto Enrico Cella, consigliere della IV municipalità di Napoli e residente in zona. “Non è la prima volta – denuncia che in questa “maledetta strada” ci sono incidenti, in precedenza anche mortali, e se non saranno attivati dei correttivi alla viabilità c’è il rischio di averne altri. Bisogna potenziare il voltaggio delle lampade dell’illuminazione pubblica che è molto carente in particolare in alcuni tratti della strada dove non c’è l’illuminazione delle attività commerciali. La segnaletica stradale va rifatta perché a tratti è invisibile e va rivista la temporizzazione dei semafori di Piazza Poderico che attualmente crea solo pericoli, ingorghi e inquinamento acustico e atmosferico”.

“Inoltre – conclude Cella – la viabilità con la messa in funzione (da qualche giorno) dei semafori va rivista. Invito tutti gli Uffici competenti in primis Ufficio Traffico e Viabilità di attivarsi affinché questi correttivi siano attuati in tempi brevi”.

