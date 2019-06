Paura in Campania. Auto vola nella scarpata per 80 metri: due ragazze salve

Un volo di 80 metri nella scarpata, si salvano miracolosamente. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, alle 4.30, è intervenuta a Nusco, in contrada Vignale, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, precipitata in una scarpata per circa 80 metri. A bordo dell’auto due ragazze, una di 28 anni e l’altra di 26 anni, entrambe di Nusco. Entrambe sono rimaste incastrate nell’abitacolo. Una volta messe in salvo sono state consegnate ai sanitari del 118 intervenuti che ne disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino. Hanno riportato una serie di ferite. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale del Comando di Avellino.