PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura in piazzetta Orientale a Napoli, crollano due alberi fuori al "Kestè"
CronacaCronaca locale

Paura in piazzetta Orientale a Napoli, crollano due alberi fuori al “Kestè”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Paura in piazzetta Orientale a Napoli, crollano due alberi fuori al
Paura in piazzetta Orientale a Napoli, crollano due alberi fuori al "Kestè"
PUBBLICITÀ

«Tristemente do la notizia che due alberi in piazza sono caduti ieri a causa della negligenza comunale. Altre due vittime. Per fortuna nessuno ci è rimasto sotto. Abbiamo segnalato la necessità di cura delle piante. Abbiamo scritto che stavano per cadere. Ma nulla. Sono dispiaciuto per gli alberi ma arrabbiato perché le istituzioni ignorano ogni tipo di comunicazione che arrivi da questa piazza, da me».

Queste le parole che Fabrizio Caliendo, titolare del noto locale Kestè, ha pubblicato sul suo profilo Facebook.

PUBBLICITÀ

Paura in piazzetta Orientale a Napoli, crollano due alberi fuori al “Kestè”

«Negli ultimi tre anni non so più quanti messaggi, PEC, progetti e tentativi di dialogo abbiamo tentato. Insieme a Artéteka Piazza Resistente abbiamo dato massima disponibilità per curare la nostra amata piazza, violentata ormai da una assenza cronica che ha lasciato spazio al degrado e alla follia sotto ogni forma». Negli ultimi mesi il titolare del Kestè, locale storico di Largo San Giovanni Maggiore, denuncia una situazione sempre più insostenibile nel cuore del centro storico di Napoli. Dopo aver contribuito all’arresto di una persona per furto e aver più volte cercato di sedare risse, racconta di essersi rivolto invano a istituzioni e amministratori locali per chiedere sostegno e maggiore sicurezza, senza ottenere nemmeno una risposta di solidarietà.

Dopo aver denunciato i propri estorsori senza mai cedere al pizzo, afferma di vivere ancora le conseguenze economiche e psicologiche di quella scelta coraggiosa: nonostante una sentenza favorevole contro il Ministero dell’Interno, il contenzioso non è ancora concluso e i risarcimenti restano bloccati.

Denuncia inoltre l’annullamento da parte dell’amministrazione cittadina del protocollo di affidamento del 2009 che riconosceva all’associazione Artèteka e al Kestè la cura della piazza. Una decisione che, secondo lui, ha causato il degrado del verde pubblico, culminato recentemente con la caduta e la morte degli alberi del largo. Nel frattempo, una nuova richiesta di affidamento giace da mesi in attesa di approvazione.

Il titolare lamenta anche la mancata considerazione di numerosi progetti culturali per la piazza — da “Riparthenope” a iniziative dedicate a Pino Daniele — e un contesto di movida fuori controllo che, soprattutto il sabato, vede la presenza di minorenni, criminalità e attività irregolari.

Sentendosi isolato e abbandonato dalle istituzioni, annuncia la necessità di un avvocato civilista per difendere la propria attività e valuta sia la vendita del Kestè sia la ricerca di un socio o di un sostegno economico collettivo, pur ribadendo la volontà di continuare a contribuire alla vita culturale e sociale della città: «non è giusto che chi ha lottato per la legalità sia costretto ad andarsene».

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati