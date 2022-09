Paura in strada ad Arzano, albero crolla su un’auto in sosta

Tragedia sfiorata ad Arzano dove, in Via Napoli, un albero è caduto su un’auto in sosta. Fortunatamente, come riportato da Arzano News, non si registra nessun ferito ma solo danni alla vettura. Tantissima la paura per i passanti che hanno assistito alla scena. Ancora da chiarire le cause che hanno portato l’albero a cadere.

FOTO: Screen video Arzano News

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Sequestrato un parcheggio da 3mila metri quadri ad Arzano, Municipale in azione [ARTICOLO 10/08/2022]

Aveva presentato una scia per lavori edili ed un’altra risultata poi non conforme per l’attività dichiarata. È quanto accertato dagli agenti della polizia locale di Arzano, diretti dal Comandante Biagio Chiariello, nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto degli illeciti urbanistici ed ambientali.

Dunque è scattato il sequestro di un’area di circa 3mila metri quadri con circa cento veicoli ospitati. L’area ricadente in zona industriale, stando alle risultanze investigative, sarebbe stata oggetto di rilevanti trasformazioni urbanistiche ed opere che avrebbero determinato un mutamento della destinazione d’uso. Il proprietario del fondo, un imprenditore, ed il conduttore sono stati ferriti all’Autorità Giudiziaria.