Paura in un bar a Napoli:”Siete tutti razzisti”. Poi scattano le manette

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Mattinata di paura in corso Meridionale. Un 35enne di origini algerine, Adel Hizzi, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato una rapina in un bar impugnando un coccio di bottiglia. L’uomo avrebbe puntato l’arma improvvisata alla gola della dipendente, urlando insulti e pretendendo l’incasso. Il tempestivo intervento del cognato della donna ha permesso di bloccare l’aggressore fino all’arrivo dei militari del Nucleo Operativo Stella. L’uomo si trova ora in carcere con l’accusa di tentata rapina aggravata.