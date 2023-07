Paura sul corso Campano a Giugliano, auto distrutta dalle fiamme

PUBBLICITÀ

Stamattina un’auto è stata distrutta dalle fiamme sul corso Campano a Giugliano. Subito residenti e passanti hanno chiamato i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza il veicolo.

Fiamme nel Napoletano: a fuoco un’auto, un traliccio e una cabina Enel

Nella notte tra il 6 e il 7 luglio i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in Via del Lavoro per un’autovettura in fiamme. L’auto è intestata ad una 44enne incensurata del posto. In fiamme anche un traliccio e una cabina ENEL. Non ci sono feriti, fiamme estinte dai Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme nel parcheggio a Napoli, indagini in corso dei carabinieri

Lo scorso 2 luglio a Napoli, poco dopo le 3, i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli sono intervenuti in via Giustiniano, nel quartiere di Soccavo. Una Fiat 500L parcheggiata in strada è stata danneggiata da un incendio. Il veicolo è intestato ad una donna di 47 anni. Fiamme spente dai vigili del fuoco.