Paura sull’Asse Mediano, veicolo in fiamme nei pressi dell’aeroporto di Capodichino

Paura poco fa sull’Asse Mediano nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, dove stamattina è andato in fiamme un furgoncino. Ignote le cause del rogo, probabilmente si tratta di un corto circuito. Le fiamme, complici anche le alte temperature, hanno divorato in brevissimo tempo il veicolo distruggendolo. La nuvola di fumo nero era visibile da chilometri. Salvo il conducente, che è riuscito a salvarsi scendendo in tempo dalla vettura. Sul posto i vigili del fuoco.