Pedofilo ucciso in Campania, condannati all’ergastolo i due killer

Sono stati condannati all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Benevento Giuseppe Massaro, 57 anni di Sant’Agata de’ Goti, e Generoso Nasta, 32 anni di San Felice a Cancello, ritenuti responsabili di aver preso parte all’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore di Frasso Telesino ucciso davanti alla sua abitazione.

Matarazzo era stato scarcerato da circa un mese dopo aver scontato 9 anni di carcere perché riconosciuto responsabile di abusi sessuali ai danni della 15enne che il 6 gennaio del 2008 si era tolta la vita impiccandosi ad un albero. Massaro – come riporta CasertaNews – avrebbe fornito l’arma, e l’auto utilizzata per commettere l’agguato, guidata poi da Nasta.

I due avrebbero ricevuto in cambio della loro opera soldi, circa 13mila euro secondo la ricostruzione dell’accusa. Per la Procura l’omicidio sarebbe stato commissionato per vendetta ma il processo se ha restituito due possibili colpevoli non ha scovato i mandanti ed il killer.