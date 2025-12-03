Per Napoli-Cagliari chiuderà lo svincolo della Tangenziale per Fuorigrotta, cambia la viabilità

PUBBLICITÀ

In occasione della partita di Coppia Italia allo stadio Maradona di Napoli lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 3 dicembre, fino a cessate esigenze.

Lo rende noto un comunicato.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Prefettura. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano.

La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale della competizione. La vincitrice affronterà, ai quarti, una tra Fiorentina e Como.

La sfida è in programma questa sera, ma mister Conte guarda con un occhio già alla Juve, vincitrice del suo ottavo di finale contro l’Udinese (netto 2-0 firmato da un autorete di Palma e Locatelli su rigore) e che arriverà domenica sera al Maradona.

Il mister salentino, a fronte di ciò, starebbe pensando ad un ampio turnover in vista alla gara di stasera: dovrebbero essere otto i cambi rispetto alla partita dell’Olimpico con la Roma. I maggiori indiziati a partire dalla panchina dovrebbero essere Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Neres, Lang, Hojlund e soprattutto Lobotka e McTominay, centrocampisti titolari rimasti in rosa in questo momento della stagione, complici gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne.

Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport che prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte per la sfida al Cagliari in Coppa Italia: “Confermati Milinkovic in porta, Beukema e Olivera nel tris difensivo che sarà completato da Juan Jesus; a destra, prima da titolare per Mazzocchi e a sinistra il ritorno di Spinazzola, in panchina a Roma dopo quattro partite saltate per infortunio; il jolly Elmas e Vergara a comporre una mediana totalmente inedita; Politano e la punta Ambrosino alle spalle di Lucca, in un trio offensivo altrettanto innovativo”.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca.