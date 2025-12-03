PUBBLICITÀ
Il Napoli prepara l’ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari, rivoluzione in vista per Conte

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale della competizione. La vincitrice affronterà, ai quarti, una tra Fiorentina e Como.

La sfida è in programma questa sera, ma mister Conte guarda con un occhio già alla Juve, vincitrice del suo ottavo di finale contro l’Udinese (netto 2-0 firmato da un autorete di Palma e Locatelli su rigore) e che arriverà domenica sera al Maradona.

Il mister salentino, a fronte di ciò, starebbe pensando ad un ampio turnover in vista alla gara di stasera: dovrebbero essere otto i cambi rispetto alla partita dell’Olimpico con la Roma. I maggiori indiziati a partire dalla panchina dovrebbero essere Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Neres, Lang, Hojlund e soprattutto Lobotka e McTominay, centrocampisti titolari rimasti in rosa in questo momento della stagione, complici gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne.

Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport che prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte per la sfida al Cagliari in Coppa Italia: “Confermati Milinkovic in porta, Beukema e Olivera nel tris difensivo che sarà completato da Juan Jesus; a destra, prima da titolare per Mazzocchi e a sinistra il ritorno di Spinazzola, in panchina a Roma dopo quattro partite saltate per infortunio; il jolly Elmas e Vergara a comporre una mediana totalmente inedita; Politano e la punta Ambrosino alle spalle di Lucca, in un trio offensivo altrettanto innovativo”.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

