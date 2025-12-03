PUBBLICITÀ

Il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale della competizione. La vincitrice affronterà, ai quarti, una tra Fiorentina e Como.

La sfida è in programma questa sera, ma mister Conte guarda con un occhio già alla Juve, vincitrice del suo ottavo di finale contro l’Udinese (netto 2-0 firmato da un autorete di Palma e Locatelli su rigore) e che arriverà domenica sera al Maradona.

Il Napoli prepara l’ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari, rivoluzione in vista per Conte

Il mister salentino, a fronte di ciò, starebbe pensando ad un ampio turnover in vista alla gara di stasera: dovrebbero essere otto i cambi rispetto alla partita dell’Olimpico con la Roma. I maggiori indiziati a partire dalla panchina dovrebbero essere Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Neres, Lang, Hojlund e soprattutto Lobotka e McTominay, centrocampisti titolari rimasti in rosa in questo momento della stagione, complici gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne.

Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport che prova ad anticipare le scelte di Antonio Conte per la sfida al Cagliari in Coppa Italia: “Confermati Milinkovic in porta, Beukema e Olivera nel tris difensivo che sarà completato da Juan Jesus; a destra, prima da titolare per Mazzocchi e a sinistra il ritorno di Spinazzola, in panchina a Roma dopo quattro partite saltate per infortunio; il jolly Elmas e Vergara a comporre una mediana totalmente inedita; Politano e la punta Ambrosino alle spalle di Lucca, in un trio offensivo altrettanto innovativo”.

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca.